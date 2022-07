ROCCARASO – 22 reti nella prima sgambata contro il Roccavivara, un giorno di riposo e il mercato che tiene sempre banco.

Il Bari si gode un po’ di relax a Roccaraso nell’attesa dell’arrivo in ritiro di Gianmarco Cangiano e Alessandro Mallamo. Saranno loro i prossimi tasselli a disposizione di Michele Mignani per la stagione che prenderà il via il 31 luglio con la sfida in Coppa Italia al Padova. Mallamo, 23 anni, arriverà in prestito secco dall’Atalanta e tornerà a vestire biancorosso dopo l’annata chiusa con 32 presenze, 2 reti e 4 assist. Gianmarco Cangiano, invece, sarà il jolly d’attacco. Dopo un trascorso alla Roma Primavera, con gol importanti anche nella Youth League, il 21enne è reduce da due anni in Serie B con le maglie dell’Ascoli, dove lo ha portato proprio Polito, e del Crotone. Esterno d’attacco, seconda punta o trequartista all’occorrenza Cangiano sarà il quinto attaccante di un reparto che attende ancora l’arrivo di due punte. Su La Mantia è in forte pressione la Spal, mentre Mancuso non è sceso in campo con il Monza nell’amichevole contro il Lugano. La sua assenza potrebbe essere il preludio alla cessione, con il Bari che resta alla finestra.