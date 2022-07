CERIGNOLA – Il calciomercato estivo dell’Audace Cerignola sembra essersi improvvisamente acceso. I gialloblù hanno dato una sterzata alla campagna acquisti in vista del prossimo campionato di Serie C, ufficializzando nelle ultime ore gli arrivi di Mancarella e D’Ausilio. Gianmarco Mancarella entra a far parte della lista degli under di prospettiva su cui il Cerignola punterà quest’anno. Il centrocampista classe 2002 arriva a titolo definitivo dopo l’ottima annata in Serie D con il Nardò: in granata 36 presenze condite da 7 gol e 9 assist, non male per un ragazzo appena ventenne alla sua prima esperienza tra i grandi. D’Ausilio invece dovrebbe rappresentare un importante rinforzo offensivo: il classe ’99 può ricoprire più ruoli, dagli esterni alla trequarti, offrendo importanti spunti di tecnica e velocità. In difesa l’obiettivo principale sembra essere Agostino Camigliano, difensore della Reggiana con il contratto in scadenza tra un anno. Si va anche verso la chiusura della trattativa che porterebbe il centrocampista della Virtus Francavilla Domenico Franco in gialloblù. Tiene ancora banco la questione portiere: nelle prossime ore sono attese novità sul fronte Santurro, che sembra al momento la prima scelta del Cerignola: dipenderà probabilmente dalla volontà del ragazzo. Si allontana sempre più l’ipotesi Saracco, su cui la Fidelis Andria sembrerebbe fare muro. Sviando dalla situazione mercato, è terminata la partnership con la Nike, il nuovo sponsor tecnico sarà con tutta probabilità Adidas. La presentazione delle maglie dovrebbe avvenire il primo agosto.