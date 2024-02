Calcio, Dani Alves condannato a 4 anni e mezzo per stupro

La sezione 21 del Tribunale di Barcellona ha condannato Dani Alves a 4 anni e 6 mesi di carcere per violenza sessuale. Il 40enne ex difensore di Barca e Juventus, in prigione dal 20 gennaio del 2023, avrebbe violentato una ragazza nei bagni della discoteca Sutton di Barcellona, ​​nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2022.

Ines Guardiola, avvocato di Dani Alves, ha parlato all’uscita del tribunale spagnolo dopo la sentenza che ha visto il suo assistito condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere per violenza sessuale: “Faremo appello alla sentenza, credo nella sua innocenza. Adesso mi metterò a studiare quanto deciso dai giudici. Lo vedrò in carcere per spiegargli tutto”, ha detto.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author