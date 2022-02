GALLIPOLI – Le forze dell’ordine sono al lavoro per arrivare ai responsabili di quanto accaduto ieri nello stadio comunale di Gallipoli dove Paola Vella, presidente della

societa’ calcistica Gallipoli football e’ stata presa di mira da

alcuni tifosi con cori e striscioni sessisti, mentre si disputava un match tra altre due squadre: la Citta’ di Gallipoli e la squadra Spartan Ginosa. Il Gallipoli Football 1909, che

milita in Eccellenza, nella quinta divisione del campionato, non era in campo, ma c’erano cori e striscioni contro la sua presidente: “Vella lavati la bocca”, “Quella donna la’ fa la

pornostar”, con aggiunta di epiteti inerenti alla prostituzione. L’episodio e’ al vaglio di Carabinieri e Polizia. Le offese sarebbero partite non dalla societa’ ospite ma dall’altra

societa’ gallipolina. La vittima ha denunciato l’accaduto. Il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, ha manifestato solidarieta’.