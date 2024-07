Calcio C/F, Nitor: Cosimo Penta confermato in panchina

La Nitor ha annunciato la riconferma di Cosimo Penta come allenatore della prima squadra. Il club ha voluto premiare l’impegno e la professionalità del tecnico, cruciali per la crescita sportiva e umana delle atlete.

Sotto la guida di Penta, la squadra ha raggiunto importanti traguardi, tra cui la promozione in Serie C nella scorsa stagione. “La conferma di Penta è un segnale fondamentale di continuità. Sono certo che potrà compiere un altro miracolo, essendo un grande lavoratore”, afferma il Presidente Andrea Saponaro.

L’obiettivo per la prossima stagione è chiaro: mantenere la Serie C. “Daremo il massimo per tenerci stretta questa Serie C”, ha dichiarato lo stesso Penta dopo il rinnovo.

Con questa riconferma, la Nitor rinnova il suo impegno nello sviluppo del calcio femminile e nella promozione dei valori dello sport, convinta che, con Penta alla guida, la squadra continuerà a crescere e a regalare grandi soddisfazioni ai tifosi.

