Taranto, ufficiale Miceli: ecco i convocati per il ritiro di Viggiano

Come anticipato nelle scorse ore, il Taranto ha ufficializzato il ritorno in rossoblu di Mirko Miceli. Il difensore ex Turris ha firmato un biennale, legandosi al club rossoblu fino al giugno del 2026.

Intanto, ritiro di Viggiano (Potenza) è iniziato nella giornata di giovedì 18 luglio: si concluderà il 2 agosto. Questi i rossoblu agli ordini di Ezio Capuano: Nobile, Soncin, De Santis, Riggio, Enrici, Miceli, Mastromonaco, Fiorani, Calvano, Ferrara, Matera, Cerretelli, Crecco, Padovano, Fabbro, Simone, De Marchi, Bočić, Capone

