Calcio C/F, Molfetta cede nello scontro diretto col Grifone Gialloverde

Non è bastato il bel gioco a sfatare il tabù trasferta per le ragazze della Molfetta Calcio che ritornano dalla trasferta capitolina senza quei punti che potevano galvanizzare l’ambiente e ridisegnare la zona calda della classifica.

Tra Molfetta Calcio Femminile e Grifone Gialloverde si è disputata una sfida che le due squadre hanno onorato regalando un pomeriggio di bel calcio. Una sfida correttissima che ha premiato la formazione capace di crederci di più. Al Centro Logistico della GDF di Villa Spada finisce 3-0 in favore del team gialloverde seppure, nonostante il rotondo risultato, la gara è rimasta in bilico sino agli ultimi minuti.

Probabilmente con più fortuna ed esperienza, la Molfetta Calcio avrebbe potuto evitare la sconfitta, ma è pur vero che bisogna dare atto al Grifone di aver osato di più rispetto alle biancorosse. Tuttavia, senza guardar troppo la classifica alla fine di questo girone d’andata: l’obiettivo rimane quello di conquistare la permanenza in C, lottando sino all’ultima giornata.

Il primo squillo della gara è biancorosso, quando Fiore da fuori area prova a sbloccare il risultato su calcio piazzato con la sfera indirizzata verso l’angolino. Nei primi minuti le due formazioni si annullano tatticamente e tecnicamente ed è Conti a portare i padroni di casa vicinissimi al vantaggio con una deliziosa palla gol che termina sul fondo per questioni di centimetri. Al 30’ è Silvia Stella, l’estremo difensore biancorosso, a guadagnarsi gli applausi quando con una scelta di tempo blocca a terra un tiro di Libera.

Grande lavoro a centrocampo da parte di entrambe le squadre con la retroguardia biancorossa pronta a chiudere e a far ripartire la squadra. Al 37’ Petruzzzella serve un assist smarcante per Sgaramella, la cui finalizzazione è intercettata dal portiere Girvasi. Nei minuti finali della prima frazione di gioco Mandara serve Libera che elude il fuori gioco, si presenta davanti al portiere e insacca, con il Grifone in vantaggio al termine dei primi 45 minuti.

Alla ripresa staffetta biancorossa, dentro De Musso, fuori Messina. Sono ancora i padroni di casa a spaventare la retroguardia biancorossa, al 5della ripresa, Conti costringe Stella a rifugiarsi in calcio d’angolo. Ed è proprio sugli sviluppi del corner che arriva il raddoppio gialloverde: Conti costringe Stella ancora alla deviazione sopra la traversa, ma la successiva ricaduta la corta respinta del portiere viene deviata in rete da una ben appostata Libera che firma la sua doppietta personale.

Il Molfetta ci crede nel tentativo di dimezzare lo svantaggio e arrivare al pareggio. Ci prova prima Pellegrini che scarica in porta un tiro da posizione impossibile bloccato dall’estremo difensore gialloverde; successivamente Sgaramella prova a riaprire la gara dapprima calciando la sfera che finisce tra le braccia del portiere e successivamente con un pallonetto che termina di pochissimo a lato del palo con l’estremo difensore battuto. In pieno recupero arriva il sigillo della gara con Conti, che entra in area e buca la difesa biancorossa per il definitivo 3-0.

GRIFONE GIALLOVERDE – MOLFETTA CALCIO 3-0 (1-0)

Marcatori: 42 e 58 Libera (G), 90+3 Conti (G)

Grifone Gialloverde: Girvasi, di Bernardino, Petrazzi, Colini, De Cesaris (dal 71 Kinmoth), Mandara (dal 79 Graziosi), Millocca, Paglicci (dal 74 Cembrale), Conti, Libera (dal 61 Audotori), Forgone (dal 61 Nicosia). All. Gagliardi Alessandro. In panchina Ceccon, Aversa, Daggiante.

Molfetta Calcio: Stella, Cantatore, Di Grumo, Ladisa (dal 61 Alfonso), Lippolis, Fiore, Pellegrini, Riboldi, Messina (dal 46 De Musso), Sgaramella, Petruzzella (dal 81 Capriati). All. in seconda Bleta Gert. In panchina Lerario, Lamartina, Cimadomo, Carrante e Rotondo.

Arbitro: Stefano Striamo della sezione di Salerno. Assistenti: Alein Iannone della sezioni di Tivoli e Davide Guarracino della sezione di Roma 2.

Note: Cielo Sereno, giornata soleggiante. Ammoniti: Conti e Audotori (G) angoli: 7-6 per il Molfetta.

