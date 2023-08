Ultimo test per il Brindisi che ha affrontato in un allenamento congiunto l’Ugento, formazione militante nel campionato di Eccellenza pugliese. Quattro a zero il punteggio in favore dei biancazzurro con le reti di Golfo, Cipolletta, Petrucci e Marras.

