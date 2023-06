Bus in scarpata: ‘Il grido dell’autista poi lo schianto’

Siria, una giovane di San Michele Salentino (Brindisi) con la madre Antonietta e il fratello, diretta a Roma per sottoporsi a un intervento chirurgico, occupava il primo posto del bus. “L’autista ha lanciato un grido, poi ha virato verso sinistra finendo sul guardrail. C’è stato un testa coda prima di travolgere un’auto ferma sulla carreggiata per poi finire nella scarpata”, il suo racconto. Alla giovane è stato applicato un collare: lei, sua madre e il fratello hanno rimediato lievi contusioni. Anche loro sono riusciti a uscire strisciando nello spazio creato dalla rottura di un vetro.

“Ci siamo ritrovati tutti l’uno sull’altro – ha aggiunto un’altra passeggera, Nicoletta – siamo salvi per miracolo: gli alberi hanno frenato il bus che altrimenti sarebbe finito per rotolare su se stesso per molte decine di metri”. Al momento dell’impatto con le due auto coinvolte in un tamponamento ferme sulla carreggiata, subito dopo una curva, stava dormendo nel suo posto in coda al bus.

Cinque minuti prima dell’incidente, intorno alle tre e mezza, il bus aveva fatto sosta nell’area di servizio “Calaggio”. Quasi tutti i passeggeri avevano scelto di restare a bordo.

