LECCE – Buone notizie per i 60 vincitori del concorso per pulitori di SanitaService Lecce, che già dovevano essere assunti il 1° luglio cosa che fino ad ora però non è avvenuta, ma adesso qualcosa si è mosso e presto dovrebbero iniziare a lavorare. Durante il nuovo sit-in di protesta davanti alla sede dell’Asl hanno infatti appreso del parere favorevole dell’avvocatura regionale riguardo l’analoga vicenda che stava coinvolgendo i pulitori di Taranto che avevano fatto ricorso all’avvocatura per vedere riconosciuti i propri diritti.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

