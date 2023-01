Buon pari col Monterosi per un Potenza poco incisivo

C’erano punti pesantissimi in palio al “Rocchi” di Viterbo nella sfida diretta tra Monterosi e Potenza, che inizia con un minuto di silenzio nel ricordo di Gianluca Vialli. Prima gara del 2023 tra due formazioni che devono e vogliono allontanarsi dalla zona playout della classifica.

Primo quarto d’ora di spiccata marca laziale con gli uomini di Menichini che schiacciano gli ospiti nella loro tre quarti. Al 20’, Parlati, a conclusione di un bel 1/2 con Costantino, calcia ma trova la deviazione in corner. Il Potenza si affaccia dalle parti di Alia al 28’ con Emmausso che da fuori area la calcia alta sulla traversa. A tre minuti dalla mezz’ora, Lipàni, colpisce in pieno il palo alla destra di Gasparini, servito in area dal neoacquisto Della Pietra schierato in campo dal primo minuto al posto di Carlini. Al minuto 41 Gasperi ci prova da fuori area con una conclusione interessante. Nel primo dei due minuti di recupero concessi da Grasso, Costantino di testa conclude sulla parte alta della rete una bella ripartenza dei padroni di casa.

Nella ripresa non cambiano gli equilibri del match. Al 59’, Lipàni in spaccata trova Gasparini pronto sul palo e due minuti dopo, sempre il numero 24 biancorosso, viene stoppato, sul tiro, da Verrengia che la devia oltre la linea di fondo per il decimo corner a zero a favore dei padroni di casa. Triplo cambio per gli ospiti al minuto 75 con Raffaele che passa dal 3-5-2 al 4-3-3. All’82’, il Potenza prova un’incursione con il neoentrato Del Sole che trova prima la deviazione di un difensore e poi Alia pronto a chiudergli lo specchio della porta. L’ultima occasione della gara ce l’ha sulla testa Piroli al 95esimo che però non inquadra la porta. Finisce dunque zero a zero una gara condotta per la maggior parte dei 90 minuti dagli uomini di mister Menichini. Potenza poco incisivo che è mancato soprattutto in fase di costruzione di gioco. Per il club lucano è il pareggio numero 13 in 21 gare disputate.

Condividi su...

Linkedin email