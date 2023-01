Virtus Francavilla: Calabro, ‘Puniti da due ingenuità’

“Siamo stati puniti da due ingenuità”. Commenta Antonio Calabro, tecnico della Virtus Francavilla, dopo il ko al San Filippo di Messina. “Espulsioni come quelle di Minelli non possiamo permettercele, così come il vero e proprio regalo concesso in occasione del gol di Fofana. Dobbiamo migliorare in queste situazioni se vogliamo tornare a fare punti in trasferta, sono piccolezze che dobbiamo evitare. Peccato perché avevamo cominciato bene, la squadra aveva reagito dopo lo svantaggio raggiungendo il pari e creando i presupposti per raddoppiare”. Di seguito, l’intervista completa a cura di Alessandro Zanzico.

