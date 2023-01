Brindisi, Danucci suona la carica: ‘Ripartire bene sarebbe fondamentale’

Il Brindisi sa bene che non può più sbagliare. Domani al ‘Franco Fanuzzi’ arriverà il Francavilla in Sinni del nuovo allenatore Pasquale Arleo. Ecco le parole di Ciro Danucci alla vigilia del match: “La squadra sta bene e ci siamo allenati ottimamente in questo periodo. Siamo vogliosi di tornare in campo, giochiamo davanti al nostro pubblico e abbiamo voglia di tornare a fare quello che ci è riuscito bene nelle ultime gare. L’obiettivo è ripartire con il piede giusto. Il Francavilla è un’ottima squadra con buoni elementi, da quando è arrivato Arleo ha cambiato decisamente passo. Come tutte le sfide del girone H sarà una vera e propria battaglia. Abbiamo la possibilità di partire in casa, stiamo bene dal punto di vista fisico e mentale. Ovviamente ora i punti pesano di più rispetto all’andata, c’è pochissimo margine di errore. Siamo consapevoli di questo ma ci faremo trovare pronti. Sono molto soddisfatto, abbiamo cercato di colmare quelle piccole lacune che avevamo in ogni reparto. Gli ultimi arrivati si stanno integrando bene ma di base avevamo già un’ottimo gruppo. Senz’altro i nuovi acquisti ci daranno una grossa mano”.

