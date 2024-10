Bufera su Gemmato, cdx fa quadrato

Bari – “Chi è a corto di argomenti, li inventa: gli attacchi del Pd al sottosegretario Marcello Gemmato rivelano la grande difficoltà in cui versa la sinistra italiana, incapace di esprimere posizioni serie sui temi e fare opposizione in maniera corretta e leale innanzitutto nei confronti dei cittadini. Siamo certi che il collega Gemmato non si lascerà scalfire dalle bugie con cui vorrebbero ledere la sua immagine. A lui va tutta la nostra solidarietà”. Lo dichiarano i parlamentari pugliesi di Forza Italia Mauro D’Attis, Dario Damiani, Rita Dalla Chiesa, Giandiego Gatta, Andrea Caroppo, Vito De Palma, Antonio Trevisi e Giorgio Lovecchio. (Ansa)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author