Firma di un protocollo tra il CPIA di Brindisi, Confindustria, Arpal e maestri del lavoro per offrire una cooperazione in prospettiva lavorativa anche per gli adulti.

