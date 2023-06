FRANCAVILLA FONTANA – L’avvocato Maurizio Campanino, noto alle cronache per aver difeso la vittima dell’ex agente immobiliare di Milano Omar Confalonieri, , è il nuovo legale di fiducia di Luigi Borracino, il 18enne di Francavilla Fontana arrestato per l’omicidio di Paolo Stasi.

Luigi Borracino, in questa fase, non ha bisogno solo di un avvocato, ma anche di qualcuno che possa guidarlo, in virtù della sua giovane età, in un procedimento particolarmente complesso e delicato. Questo, in sintesi, il pensiero dell’avvocato del foro di Taranto Maurizio Campanino, nuovo legale di fiducia del 18enne di Francavilla Fontana indagato per l’omicidio di Paolo Stasi, il 19enne ucciso lo scorso 9 novembre sull’uscio della sua abitazione di via Occhibianchi.

Borracino, minore all’epoca dei fatti accusato di aver premuto il grilletto della pistola di piccolo calibro da cui partirono i colpi mortali che uccisero la giovane vittima, ha nominato il suo difensore, di studio in quel di Milano dove, negli anni, ha seguito casi importanti. Uno su tutti: il processo a carico di Omar Confalonieri, l’ex agente immobiliare accusato di aver drogato e violentato una sua cliente. Campanino era il difensore della vittima.

Nelle scorse ore,il legale, contattato telefonicamente, conferma il nuovo incarico, ma non rilascia dichiarazioni sulla strategia difensiva.

Borracino è indagato in concorso con un altro francavillese, il 21enne Cristian Candita quel giorno alla guida dell’auto che accompagnò Borracino vicino casa della vittima, prima della fuga. Entrambi si trovano in carcere, a Brindisi, in silenzio dallo scorso 22 maggio.

