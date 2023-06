FRANCAVILLA FONTANA – Il ragazzo alla guida se l’è cavata con qualche graffio e nulla più, pur condotto all’ospedale Antonio Perrino per gli accertamenti del caso. Praticamente distrutta, invece, l’auto su cui viaggiava lungo la strada provinciale che collega Francavilla Fontana e Oria, in agro della Città degli Imperiali, a ridosso del passaggio a livello.

Il sinistro intorno alle 22 di mercoledì, quando la Punto del giovane, un 19enne del posto, è andata a sbattere violentemente contro le recinzioni e un muretto a secco poste ai lati della strada, terminando la sua corsa al centro della carreggiata.

Immediato l’arrivo dei soccorsi, 118 e carabinieri della locale compagnia coordinati dal tenente del Nor Giuseppe Marinotti: mentre gli operatori sanitari accompagnavano in codice verde il giovane in ospedale come da protocollo, i militari eseguivano i rilievi e, al contempo, bloccavano la strada per consentire le operazioni di pulizia e messa in sicurezza del tratto, poi riaperto dopo le 23.

