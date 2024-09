Brindisi, cresce ottimismo dopo vertice decarbonizzazione: “Ci sono già 14 potenziali investitori”

Un investimento di quasi 800 milioni di euro per oltre 2.000 posti di lavoro. Potrebbe essere questo lo sfogo economico – occupazionale delle 14 proposte (di aziende prevalentemente operanti nel campo di energia rinnovabile e automotive) che hanno manifestato l’intenzione di investire su Brindisi. Attorno al tavolo sulla decarbonizzazione convocato in Prefettura, su impulso dell’onorevole Mauro D’Attis, tutti gli attori coinvolti in uno dei momenti più delicati della storia del territorio.

