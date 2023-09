Stefano Miceli e Luca Ward. L’elmo e la croce. Era il primo settembre 2022 quando il noto doppiatore ed il celebre pianiste si esibivano insieme presso la basilica Cattedrale in uno spettacolo dedicato ai due Santi patroni di Brindisi in occasione delle feste patronali. In quella occasione nessuno si sarebbe potuto immaginare che esattamente un anno dopo i due si sarebbero ritrovati insieme protagonisti ma su un altro palcoscenico quello del nuovo teatro Verdi e questa volta non per uno spettacolo ma la corsa alla carica di presidente della fondazione, Miceli che ha lasciato non senza polemiche il suo incarico pochi giorni addietro e Ward come suo possibile successore e che avrebbe presentato la sua candidatura tramite il bando pubblico predisposto dall’amministrazione comunale. Uno contrapposto all’altro così come la storia dei due Santi patroni Brindisi, così come l’elmo e la croce, il primo simbolo di San Teodoro il santo soldato, il santo forestiero che si ritrova perfettamente nella figura di Luca Ward, la storica voce Russel Crown nel gladiatore e la croce invece del Santo brindisino perfettamente corrispondente a Stefano Miceli che proprio poche settimane fa era stato ricevuto in udienza da Papa Francesco uno strano scherzo del destino forse. Brindisi probabilmente come sempre si dividerà tra chi da sempre celebra tradizionalmente solo San Teodoro e chi invece rivendica l’apparenza brindisina di San Lorenzo. Ora spetterà però al sindaco Marchionna ufficializzare la decisione la prossima settimana, affidando al gladiatore Ward, la presidenza della fondazione nuovo teatro Verdi

