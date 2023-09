Francavilla Fontana, su Intermodale Denuzzo ci prova ancora

Novità in arrivo per l’ex centro di carico intermodale. Archiviata la revoca del contratto con l’azienda che si era aggiudicata la locazione del complesso immobiliare di contrada Tiberio, nelle scorse ore l’Amministrazione Comunale ha dato il via libera ad una nuova consultazione preliminare di mercato. Questo strumento consentirà alle imprese interessate di comunicare le condizioni ideali per poter investire, evidenziare possibili criticità e fornire idee. Tutte le informazioni raccolte saranno valutate dai tecnici comunali per la definizione della procedura di locazione o vendita. “Con questa consultazione preliminare di mercato – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – comincia un nuovo capitolo della storia travagliata dell’ex centro di carico intermodale. Non ci rassegniamo all’idea di disperdere un investimento costato alla collettività più di 8 milioni di euro senza aver portato alcun frutto. La parola fine sarà scritta solo quando avremo definito un futuro certo per quella che oggi si presenta come una cattedrale nel deserto”. La consultazione preliminare comprende, oltre all’ipotesi della locazione o altro diritto reale di godimento dell’immobile, anche la possibilità di vendita della struttura. In entrambi i casi le imprese che vorranno insediarsi dovranno svolgere attività compatibili con la destinazione d’uso originaria di centro logistico di carico, scarico e movimentazione delle merci.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp