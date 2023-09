Francavilla Fontana, “zaino sospeso” a cura del Lions Club

A Francavilla Fontana una iniziativa solidale a beneficio della popolazione scolastica meno abbiente. Il Lions Club ha promosso una raccolta di materiale scolastico con la campagna “zaino sospeso”, già attiva. “Non importa – fanno sapere dal direttivo dei Lions – quanto piccola possa sembrare la tua donazione o il tuo gesto di gentilezza, può fare una grande differenza per qualcuno che ne ha bisogno. Incoraggiamo tutti a partecipare a questo nostro service diffondendo il calore della solidarietà”. Le cartolerie aderenti sul territorio sono: Teocart in via Oria, Il Papiro in via Trento, CartOffice in via Barbaro Forleo ed il Calamaio in via Chiesa Matrice e via San Lorenzo.

