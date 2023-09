CAROVIGNO – La segretaria Nazionale del PD Elly Schlein in tour per la festa de l’Unità: a Carovigno, partite a flipper con il sindaco di Bari Decaro, ma anche attacchi al Governo Meloni e lodi per l’esecutivo Regionale. Il PD si ritrova attorno alla sua leader.

