Brindisi: Valentini, ‘Intollerabile atteggiamento di alcuni calciatori’

“Facciamo i complimenti al Matera che ci ha messo più voglia. Non è accettabile la nostra prestazione. Forse qualcuno non ha capito i sacrifici che sta facendo il club. Abbiamo un progetto ben chiaro nella nostra mente e speriamo lo abbiano tutti. Tra qualche settimana si apre il mercato e faremo le nostre valutazioni. Il Matera sarà anche inferiore come rosa sul piano tecnico, ma ci ha messo più gamba e più voglia. Mezza Italia vuol venire a giocare a Brindisi perchè abbiamo un’organizzazione da Serie A, paghiamo puntualmente gli stipendi e non facciamo mancare nulla ai nostri tesserati. Mi butterei nel fuoco per tutti loro, ma non è tollerabile quello che si è visto. Non è la sconfitta il problema, ma l’atteggiamento di alcuni calciatori. Danucci? Non è assolutamente in discussione, so come lavora e cosa fa durante la settimana”. Pierluigi Valentini, direttore generale del Brindisi, ha commentato così la sconfitta di Matera.