“Questi tre punti sono una boccata di ossigeno. Battere una grande squadra come il Brindisi aumenta l’autostima. Devo ringraziare la squadra per quello che ha fatto. Ho visto giocare il Brindisi in altre occasioni e mi ha fatto una buona impressione. E’ allenata bene, può lottare fino alla fine per vincere il campionato”. È l’analisi di Sasà Ciullo dopo il successo del Matera sui biancazzurri