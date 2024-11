Brindisi, uomo trovato morto in casa da giorni

Uomo di circo 50 anni è stato trovato morto nella sua abitazione in pieno centro a Brindisi, a pochi passi con il corpo in avanzato stato di decomposizione. A dare l’allarme i vicini di casa preoccupati dal cattivo odore proveniente dalla casa. La scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio di mercoledì 20 novembre. Sul posto gli agenti della squadra volante della questura brindisina e la scientifica per i rilievi del caso. Spetterà al medico legale certificare le cause del decesso. L’uomo viveva da solo ed era affetto da problemi di salute. La salma resta a disposizione del pm di turno informati sui fatti.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts