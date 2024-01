Brindisi, ufficiale: Opoola torna in prestito

Malik Opoola torna al Brindisi. Con una nota, il club biancazzurro ha ufficializzato il prestito dalla Carrarese dell’attaccante 2004, il quale rimarrà in riva all’Adriatico fino al 30 giugno. In questa stagione, Opoola ha collezionato solo due presenze con la maglia della Carrarese, ma nella passata stagione è stato determinante per la promozione del Brindisi in Serie C.

