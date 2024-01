Monopoli, il ritorno alla vittoria è firmato dal nuovo capitano

Il Monopoli spera nella svolta. La vittoria contro il Potenza, che è coincisa con la prima volta a porta chiusa della gestione Taurino è un’iniezione di fiducia in un ambiente che fino a sabato scorso era in uno dei suoi momenti più difficili della stagione. La firma è quella del nuovo capitano, Orlando Viteritti, che ha raccolto la fascia dopo l’addio di Vassallo, finito al Renate. L’esterno è al suo secondo gol stagionale dopo quello siglato al Picerno, una rete pesantissima, sempre contro avversarie lucane, che ha portato i suoi a +2 dalla Turris e a -3 dalla zona salvezza diretta. La settimana è cominciata con una nuova mezzala, Danilo Bulevardi, 29 anni da compiere a fine gennaio, che è già a disposizione di mister Taurino per la sfida di Catania di domenica prossima. Bulevardi può dare fisicità e tiro dalla distanza ad un centrocampo che fino a questo momento non ha contribuito in zona gol. Nel frattempo sono state rese note le cifre relative ai contributi che le società hanno maturato per il minutaggio dopo la fine del terzo blocco, quello che va da alla quindicesima alla ventunesima giornata. Il Monopoli ha maturato circa 200mila euro ed è tra le società del girone C che ha utilizzato i giovani in maniera più importante, seconda solo a Turris, Francavilla, Picerno e sorprendentemente anche al Benevento.

