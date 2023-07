Bilancio positivo per il primo mese estivo per i porti pugliesi con il turismo extra lusso. Il presidente degli operatori portuali salentini Titi chiede di utilizzare le nuove banchine per il traffico croceristico.

Davide Cucinelli

