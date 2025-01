Brindisi, sbalzato dallo scooter finisce sotto auto in sosta: giovane in ospedale

BRINDISI – Paura intorno alla mezzanotte tra sabato e domenica in viale Aldo Moro a Brindisi dove un 19enne passeggero di uno scooter guidato da un 15enne è stato sbalzato a terra scivolando poi sotto un’auto parcheggiata. Per liberarlo, per fortuna cosciente ma ferito, ci sono voluti i vigili del fuoco del comando provinciale, sul posto con carabinieri e personale 118. Il ragazzo, che lamentava forti dolori al torace, è stato trasportato in ospedale, al Perrino di Brindisi. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazioni. Indagini per comprendere la dinamica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author