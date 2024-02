Brindisi, Roselli verso l’esonero

Giorgio Roselli sarebbe vicinissimo a lasciare Brindisi. Il club, difatti, pare abbia deciso di esonerare l’allenatore che solo una settimana fa aveva presentato le sue dimissioni (successivamente respinte). In questo momento è in corso un colloquio tra la dirigenza del Brindisi e Ciro Danucci per valutare se ci siano i presupposti per un suo ritorno. A breve aggiornamenti.

