Brindisi, Roselli: ‘Non ha senso commentare questa gara’

Delusione in casa Brindisi dopo la pesante sconfitta casalinga con il Potenza. Ma Giorgio Roselli ha una spiegazione e cerca comunque di non fare drammi. “Questa non è la squadra che disputerà il campionato, quindi è una partita che non si può commentare. È ovvio che speravamo di fare meglio e giocarcela, ma la differenza in campo era netta, dobbiamo essere onesti”. Roselli parla anche di mercato: “Arriveranno tanti giocatori. ma al momento ne sono andati via una decina e per qualcun altro era l’ultima partita. La società sta lavorando per fare tutto nel più breve tempo possibile, perché c’è ancora la possibilità di centrare la salvezza”.

Davide Cucinelli

