Rapina al supermercato Penny Market di via Raffaello, al quartiere Sant’Elia a Brindisi. Un rapinatore solitario , ha fatto irruzione nel esercizio commerciale e dopo aver arraffato il bottino , ancora in corso di quantificazione , si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Un vigilantes ha provato a bloccare la sua corsa, ingaggiando anche una colluttazione , nella quale il malvivente ha avuto la meglio. Pare che il rapinatore non fosse armato. Secondo alcune testimonianze il bandito indossava un cappuccio e il volto era coperto dalla mascherina. Sul posto i carabinieri, la polizia e i sanitari del 118 che hanno soccorso il vigilantes contuso e una cassiera che nelle fasi concitate della rapina ha accusato un malore. Gli agenti della polizia scientifica, oltre ai rilievi del caso, hanno visionato le telecamere presenti nel supermercato.