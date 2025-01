Brindisi, Ragno: “Sulla carta non c’era storia. Percorso indescrivibile”

“Ogni partita è una finale per noi. Domenica abbiamo perso i tre punti ma oggi non abbiamo sbagliato. Ci abbiamo messo quel pizzico di cattiveria in più che ci ha portato alla vittoria. Adesso, domenica ci aspetta un’altra finale e avremo soli tre giorni per prepararla”. Sono le parole di Nicola Ragno, tecnico del Brindisi, nel post-partita.

L’analisi del match

“Sulla carta, tra noi e loro non c’era paragone. È stata una partita aperta fino all’ultimo e alla fine ci ha pensato la qualità di Citro. Probabilmente, oggi era destino che dovessimo vincere noi ma abbiamo difeso e attaccato in ogni momento. Nonostante su questo campo sia difficile fare la partita, oggi ci siamo riusciti”, continua Ragno.

L’analisi del momento

“Il nostro percorso è indescrivibile se non lo si vive. Non mi era mai capitato di partire con 14 punti di penalizzazione. Si tratta di fare un campionato diverso. Dopo la sconfitta di domenica siamo arrivati a questa partita con il morale a pezzi. E di fronte avevamo un avversario a mille. Però, certe partite ti fanno capire che abbiamo qualità anche noi. E in avanti, stiamo facendo due gol a partita: significato che siamo davvero pericolosi”, conclude il tecnico degli adriatici.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author