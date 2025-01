Brindisi, Citro: “Crediamo nella salvezza, altrimenti non sarei qui”

“È stato bellissimo segnare in questo modo. È un’emozione che aspettavo da tempo, soprattutto dopo l’infortunio”. Sono le parole dell’attaccante Nicola Citro, match-winner del suo Brindisi nella sfida contro la Fidelis Andria di questo pomeriggio.

Le parole sul momento

“Sono queste le partite che dobbiamo fare, perché in questo momento non possiamo sbagliare niente. Questo è un gruppo di bravi ragazzi, anche se in campo deve essere il contrario altrimenti succede come ad Acerra”, continua l’attaccante.

Le parole sulla salvezza

“Ce la stiamo mettendo tutta in questo momento, stiamo lavorando tantissimo. Crediamo tutti nell’obiettivo salvezza, altrimenti non sarei qui”, conclude Citro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author