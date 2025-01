Francavilla Fontana, la visita del Coni alla Nuovarredo Arena

Giornata storica a Francavilla Fontana, dove alla Nuovarredo Arena è arrivata in visita la massima delegazione in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026. Tour pugliese – sia per la Giunta del CONI che per osservare da vicino i lavori iniziati allo Iacovone e allo stadio della Virtus Francavilla – il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Giovanni Malagò, il Commissario Straordinario del Governo Massimo Ferrarese, il direttore generale dei Giochi Carlo Molfetta e Davide Tizzano, Presidente della Confederazione Internazionale dei Giochi. All’incontro con il presidente della Virtus, Antonio Magrì, hanno partecipato anche le istituzioni locali.

