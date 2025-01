Serie B: Bari, Sibilli può partire: due club di B su di lui

Giuseppe Sibilli potrebbe lasciare Bari nella finestra di mercato di gennaio. Il 29enne attaccante napoletano, autore di 12 reti nella passata stagione, non rientra tra le prime scelte di Moreno Longo, che da cinque gare non lo inserisce nella formazione titolare (sabato scorso gli è stato preferito Bellomo, autore del gol del momentaneo 2-1). Per lui si è mosso lo Spezia, che ha chiesto informazioni, potrebbe affondare il colpo negli ultimi giorni di mercato. Per lui ci sarebbe anche l’interessamento di un altro club di Serie B. Colloqui che potrebbero diventare trattativa l’ultima settimana della campagna trasferimenti.

