Simone Iocolano-Virtus Francavilla, l’affare entra nel vivo

Simone Iocolano e la Virtus Francavilla, l’affare entra nel vivo. In serata, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, è in programma un incontro tra il presidente Antonio Magrí, il calciatore e l’entourage per provare a raggiungere l’accordo che porterebbe alla Nuovarredo Arena un esterno di esperienza, qualità e fantasia. È attualmente svincolato dopo l’avventura a Piacenza, si lavora per raggiungere la tanto attesa fumata bianca. Il trentacinquenne è in città, c’è la volontà di definire la trattativa.

