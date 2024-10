Brindisi, Ragno: “Strada è giusta, ma è ancora lunga’

Nella quinta giornata di campionato, il Brindisi FC porta a casa un punto importante pareggiando 1-1 con la Palmese. La squadra guidata da Nicola Ragno ha recuperato lo svantaggio grazie a una splendida volée del neoacquisto Vilson Nikolli al 79’.

In conferenza stampa, l’allenatore brindisino si è detto soddisfatto della prestazione della squadra: «Abbiamo imposto il nostro gioco sin dall’inizio, costringendo la Palmese nella propria metà campo. I ragazzi hanno interpretato bene entrambe le fasi, con un atteggiamento propositivo. Abbiamo lavorato sui collegamenti tra le linee, creando più occasioni per le punte e dando maggiore dinamismo alla manovra. Non meritavamo di perdere e, anzi, abbiamo anche provato a vincerla nel finale».

Ragno ha poi sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione per le sfide future: «Ogni gara da qui in avanti sarà una partita da giocare come una finale, una sfida salvezza. Dovremo migliorare fisicamente e tatticamente, ma rispetto alla trasferta di Matera ho visto una squadra più aggressiva e determinata. Stiamo crescendo, ma la strada è ancora lunga e non dobbiamo abbassare la guardia».

L’obiettivo del Brindisi è chiaro: continuare a lavorare per trovare continuità e regolarità di rendimento, senza preoccuparsi troppo dei nomi degli avversari.

