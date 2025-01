Brindisi, Ragno dopo il 2-2 col Gravina: “Persa occasione preziosa”

“Un pareggio che lascia l’amaro in bocca – dice Nicola Ragno, tecnico del Brindisi, dopo il 2-2 con il Gravina -. Non solo per l’andamento della gara, con la squadra capace di rimontare, ma anche perché, con tanti scontri diretti in programma, era un’occasione importante per avvicinarsi al gruppo. Guardando i risultati delle altre, il rammarico cresce: si potevano recuperare due punti su tutte le concorrenti”.

“La partita è stata condizionata da episodi e dettagli – prosegue Ragno -. Nel primo tempo, la squadra ha dominato e meritava di più. Anche nella ripresa ci sono state occasioni per chiuderla, ma quando non si concretizzano le opportunità, si rischia. Ed è successo: il gol del pareggio degli avversari è arrivato su calcio d’angolo, approfittando di una nostra disattenzione. Lì bisognava essere più reattivi e attenti, ma ci siamo fatti sorprendere. Da quel momento, l’ultimo quarto d’ora è stato disorganizzato, con la squadra che cercava disperatamente il gol della vittoria, trovandosi però di fronte una difesa serrata”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author