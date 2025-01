Gravina, Tiozzo dopo il 2-2 col Brindisi: ‘Poco sereni nel primo tempo’

“Il risultato è giusto, né più né meno, ma resta la consapevolezza di poter fare meglio – analizza Luca Tiozzo, allenatore del Gravina, dopo il 2-2 del Fanuzzi con il Brindisi -. Il primo tempo non mi è piaciuto, non abbiamo giocato con la serenità necessaria per esprimere il nostro calcio. Bastavano due passaggi in più per creare più spazi e occasioni, ma ci siamo adattati troppo al loro gioco diretto, andando in difficoltà contro una difesa esperta”.

“Abbiamo sbagliato tanto pur mostrando carattere e determinazione. La rete del 2-2 è arrivata con una bella azione, a dimostrazione che la qualità c’è, ma va sfruttata con maggiore continuità. Una lezione da imparare in vista delle prossime partite”, conclude Tiozzo.

