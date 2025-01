Verso Team Altamura-Taranto, le probabili formazioni del match

Lo sciopero indetto dai calciatori del Taranto non pregiudicherà il regolare svolgimento del match tra gli ionici e il Team Altamura, in programma questa sera alle 20:30. Al ‘Tonino D’Angelo’ di Altamura si sfideranno due squadre dagli umori opposti: i biancorossi di Di Donato, infatti, sono reduci dal convincente pareggio contro il Benevento e da tre risultati utili consecutivi; i rossoblu, invece, sono in balìa delle incertezze societarie che hanno messo a rischio il posticipo del monday night. L’incontro sarà diretto da Matteo Dini della sezione di Città di Castello. Diretta testuale su www.antennasud.com.

Team Altamura, le ultime

“Nel calcio non c’è nulla di scontato”. Così Daniele Di Donato ha presentato il match contro il Taranto. Una sfida che, nonostante l’esito possa sembrare scontato, il tecnico intende affrontare al meglio. Per tali ragioni, l’ex allenatore del Latina non dovrebbe apportare variazioni all’undici titolare visto contro il Benevento. Confermato il 4-3-3, con il tridente Rolando, Minesso e Leonetti. In dubbio per il match gli infortunati Palermo e Sabbatani.

Taranto, le ultime

Tutto tace sul fronte rossoblu. Il clima di incertezza che attanaglia la squadra ionica ha causato lo sciopero dei pochi over rimasti in organico, i quali lamentano il mancato pagamento degli stipendi. Contro l’Altamura, il tecnico Murgia schiererà gran parte della formazione Primavera. Speranza, Marong e Fiorani non dovrebbero prendere parte al match per febbre, mentre Verde avrebbe accusato un problema al piede.

Le probabili formazioni

Team Altamura (4-3-3): Viola; Manè, De Santis, Siletti, Ortisi; Grande, Ganfornina, D’Amico; Rolando, Minesso, Leonetti. Allenatore: Di Donato

Taranto (4-3-3): Caputo; Lenti, Locanto, Fiorentino, Vaughn; Magrì, Schirru, Pastore; Zerbo, Sacco, Zingarelli. Allenatore: Murgia

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author