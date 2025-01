US Lecce, Danilo Veiga è atteso in città

Lecce – Dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro l’Inter l’US Lecce, come programmato da tempo, prova a correre ai ripari. A pomeriggio infatti il calciatore Danilo Veiga (terzino destro portoghese classe 2002) nel primo pomeriggio sarà a Lecce per sottoporsi alle visite mediche di rito.

