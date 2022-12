Condividi su...

BRINDISI – Protocollo per la tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici per i comuni di Cisternino, Latiano, Mesagne, San Pancrazio Salentino e Torchiarolo, sottoscritto in prefettura alla presenza del prefetto di Brindisi Carolina Bellantoni che inserisce un elemento di controllo e legalità per una fruizione corretta e lecita dei fondi che arriveranno dal pnrr.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts