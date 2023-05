Il neo sindaco di Brindisi Giuseppe Pino Marchionna si prepara all’avvio della nuova legislatura senza accelerate sulla prossima giunta ma guardando con fiducia ai numeri della sua maggioranza. Venti i consiglieri a sostegno di Marchionna (ventuno compreso il voto del sindaco) otto in più rispetto all’opposizione che si ferma a 12. In totale saranno sei le donne elette. Ovviamente una situazione in evoluzione nel caso alcuni consiglieri possano accettare il ruolo di assesore. Il gruppo consiliare più numeroso è quelli di Forza Italia, forte di sei consiglieri tra i quali Gianluca Quarta il primo degli eletti, seguito da Fratelli d’Italia con cinque rappresentanti. Nell’opposizione PD confermato primo partito con quattro consiglieri eletti. A sedere in consiglio comunale anche gli altri tre candidati a sindaco Roberto Fusco, sconfitto al ballottaggio, Pasquale Luperti, che porta anche un consigliere per il movimento regione salento ed il sindaco uscente Riccardo Rossi. Un consiglio comunale tra volti noti e new entry con la 25enne Veronica Mastrogiacomo (Pri) ad essere la più giovane eletta ed il veterano Raffaele De Maria (Casa dei Moderati) alla soglia degli 80 anni il più anziano entrambi eletti tra le file della maggioranza con De Maria che aprirà come da regolamento i lavori del primo consiglio comunale.

