BRINDISI – A Brindisi il Global Service Centre delle Nazioni Unite apre le porte a 300 studenti per celebrare il 75° anniversario della Giornata Internazionale dei Peacekeeper ONU, rendendo omaggio ai più di 2 milioni di peacekeeper inviati in aiuto dei paesi in conflitto ed onorando la memoria degli oltre 4.200, che dal 1948 ad oggi, hanno perso la vita in nome della pace con la deposizione di una corona. Una occasione anche per fare il punto sulle numerose missioni nel mondo che vede gli operatori partite proprio dalla base brindisina. Un messaggio di pace rivolto in particolare ai numerosi studenti del territorio presenti in una speciale occasione di incontro tra gli operatori internazione e la città.

