Lacarra: ‘Ennesima tragedia in carcere, altra sconfitta per Stato’

“La detenzione in carcere non può e non deve avere carattere esclusivamente afflittivo, così come non può essere aggravata da condizioni di degrado e da situazioni che compromettano lo stato psicofisico del detenuto. Troppe volte e sempre più spesso leggiamo di nuovi suicidi tra le pareti di un carcere. Ogni volta che ciò accade non si consuma solo una tragedia per gli affetti del defunto, ma una grave sconfitta per lo Stato e il sistema giudiziario nazionale”.

Così Marco Lacarra, deputato pugliese del Partito Democratico, in merito alla notizia del detenuto suicida nella casa circondariale “San Donato” di Pescara. “Oltre a esprimere le mie più sincere condoglianze alla famiglia, vorrei che questo ennesimo caso porti il Governo a intervenire seriamente su tutti gli aspetti critici della detenzione nelle carceri italiane. Perché ad oggi siamo molto lontani dai principi che la nostra Costituzione detta in materia”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp