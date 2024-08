Brindisi, pronta la ristrutturazione del dormitorio: ‘Spazio solo agli ospiti regolari’

Molti immigrati irregolari hanno già lasciato il dormitorio di Via Provincale San Vito a Brindisi in vista della maxiristrutturazione. Nelle tendostrutture, infatti, troveranno ospitalità solo coloro che sono in possesso di regolare permesso di soggiorno. Intanto l’edificio versa in condizioni di assoluto degrado.

