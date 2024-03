Brindisi, Pozzessere: ‘Potrei prendere il club, ma ho bisogno di aiuto’

Al termine della sfida con il Messina, a parlare è Damiano Pozzessere, vice presidente del Brindisi, che lancia un messaggio sul futuro società: “Posso dire che la famiglia Arigliano cederebbe a qualsiasi condizione, ma bisogna provare a dare continuità: con umiltà ci sto provando, però è necessario che altri tre imprenditori mi affianchino”.

Il vicepresidente parla della sua idea di calcio: “Si può creare un progetto sostenibile e a lungo termine. Si è speso tanto in questi anni, è non solo dal punto di vista economico. Questo clima non fa bene, anche se è comprensibile, però la città deve essere sempre vicina alla squadra, indipendentemente dai risultati”.

