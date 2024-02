Brindisi, Oggiano: ‘Arigliano consegni il titolo al sindaco’

“La famiglia Arigliano, per quanto fatto per il calcio brindisino, si è meritata di diritto l’inserimento nel pantheon dei grandi personaggi della storia dello sport locale. La città tutta gli sarà sempre riconoscente per aver riportato la squadra di calcio nella lungamente agognata Serie C. Quello che gli viene chiesto, adesso, è un ulteriore sacrificio per il raggiungimento di un bene più grande: il futuro del calcio a Brindisi. Per questo invito la famiglia Arigliano a compiere un grande gesto d’amore, ossia quello di consegnare simbolicamente il titolo sportivo nelle mani del sindaco, figura di garanzia istituzionale, affinché si possa giungere più agevolmente a una definizione positiva delle trattative in corso. L’ulteriore protrarsi dei tempi, infatti, potrebbe vanificare gli sforzi compiuti fino ad ora. Certo che la famiglia Arigliano farà ancora una volta gli interessi del Brindisi e di Brindisi, gli rivolgo un caloroso saluto e li ringrazio anticipatamente per quanto decideranno per il bene del nostro amato Brindisi FC🤍💙🤍💙. Forza Brindisi”. Lo scrive sui social Massimiliano Oggiano, vice sindaco del Comune di Brindisi.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author

Cristina Cavallo Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo. See author's posts