Brindisi, Ocean Viking: tribunale sospende fermo amministrativo

BRINDISI – Il Tribunale di Brindisi ha sospeso il fermo amministrativo a carico della Ocean Viking, la nave ong di Sos Mediterranee che aveva attraccato in porto il 9 febbraio scorso. A bordo c’erano 261 migranti, salvati nelle acque del Mediterraneo. Il fermo amministrativo, in virtù del sequestro, sarebbe dovuto durare 20 giorni, dunque fino al 29 febbraio. La sospensione del fermo anticipa l’udienza in programma il prossimo 14 marzo.

Ocean Viking, tribunale sospende fermo

